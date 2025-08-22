Isdera Imperator 108i – supervetura gjermane që i bashkoi Mercedes dhe Porsche

Nuk do të gjeni shumë supervetura më ekskluzive në skenën e automobilave sesa Isdera Imperator 108i.
Është një superveturë gjermane shumë e rrallë e montuar me dorë, e prodhuar ekskluzivisht me porosi, midis viteve 1984 dhe 1993, në vetëm 30 ekzemplarë në dy seri.
Imperatori lindi nga pasioni i pastër dhe u krijua nga koncepti Mercedes CW311 i vitit 1978, i projektuar nga Eberhard Schulz, atëherë inxhinier dizajni në Porsche.
Meqenëse CW311 nuk ishte menduar për prodhim serial, Schulz themeloi kompaninë e tij në Leonberg, Gjermani në vitin 1981 dhe përdori prototipin e Mercedes.
Imperator 108i ka dritat e pasme nga Mercedes dhe brendësi jashtëzakonisht luksoze me disa komponentë nga Porsche 928.
Modeli i serisë së parë fuqizohet nga një motor Mercedes M117 V8 5.0 litra me 296 kuaj fuqi, i çiftëzuar me një transmision manual ZF me pesë shpejtësi.
Performanca është si ajo e një superveture të vërtetë: një shpejtësi maksimale prej 283 km/h dhe përshpejtim nga 0 në 100 km/h në 5.1 sekonda.
Më vonë, u përdorën motorë të tjerë Mercedes V8, duke përfshirë versionet AMG 5.6 litra dhe 6.0 litra.
Në vitin 1993, Eberhard Schulz prezantoi pasardhësin e modelit Imperator – superveturën revolucionare Isdera Commendatore 112i, të emëruar për nder të Enzo Ferrarit.
Ky model kombinonte performancë të jashtëzakonshme me një dizajn jashtëzakonisht futurist.
Megjithatë, kriza në Japoni, ku u financua projekti, i shkatërroi ëndrrat e një pasardhësi të Emperorit.
Më vonë, Schulz ia shiti kompaninë e tij grupit kinez Sinfonia Automotive AG.
Së bashku me partnerët kinezë, veutra sportive elektrike Commendatore GT u zhvillua në vitin 2018, por nuk hyri kurrë në prodhim.