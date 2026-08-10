Ish-infermieri gjerman nën hetim për më shumë se 121 vdekje të tjera të dyshuara të pacientëve

Një ish-infermier gjerman i dënuar për vrasjen e pacientëve tani po hetohet edhe për 121 vdekje të tjera të dyshuara, sipas raportimeve të mediave gjermane që citojnë autoritetet, transmeton Anadolu.
Prokuroria e Aachenit tha se hetimi është zgjeruar ndjeshëm, ndërsa deri tani janë zhvarrosur 39 trupa, raportoi e përditshmja gjermane Der Tagesspiegel.
Hetimi nisi në shtator të vitit 2022 dhe lidhet me vrasje të dyshuara të pacientëve në një spital në Wurselen, pranë Aachenit.
Ish-infermieri, i cili ishte 44 vjeç në kohën e kryerjes së veprave, u dënua në nëntor me burgim të përjetshëm për 10 akuza për vrasje dhe 27 tentativa vrasjeje.
Gjykata Rajonale e Aachenit konstatoi gjithashtu se veprat ishin të një rëndësie të jashtëzakonshme, një përcaktim që përgjithësisht pengon lirimin e parakohshëm.
Sipas gjykatës, veprat u kryen ndërmjet dhjetorit 2023 dhe majit 2024. Infermieri u administronte pacientëve barna, kryesisht qetësuesin midazolam, ndërsa pacientët ishin shpesh të moshuar dhe kishin nevojë për kujdes intensiv.
Gjykata tha se motivi i tij ishte se gjendja e pacientëve shqetësonte ndjenjën e tij të mirëqenies dhe rendit. Ajo konstatoi se ai e kishte pranuar me vetëdije mundësinë që barnat të shkaktonin vdekjen e tyre.
Prokurorët po përgatisin një aktakuzë tjetër në lidhje me hetimin më të gjerë. Një zëdhënëse tha se ajo mund të ngrihet vitin e ardhshëm.
Zgjerimi i hetimit nënkupton se dënimi i nëntorit mund të mos jetë gjyqi i fundit ndaj ish-punonjësit të shëndetësisë.