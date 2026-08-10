Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ish-infermieri gjerman nën hetim për më shumë se 121 vdekje të tjera...

Ish-infermieri gjerman nën hetim për më shumë se 121 vdekje të tjera të dyshuara të pacientëve

Një ish-infermier gjerman i dënuar për vrasjen e pacientëve tani po hetohet edhe për 121 vdekje të tjera të dyshuara, sipas raportimeve të mediave gjermane që citojnë autoritetet, transmeton Anadolu.

Prokuroria e Aachenit tha se hetimi është zgjeruar ndjeshëm, ndërsa deri tani janë zhvarrosur 39 trupa, raportoi e përditshmja gjermane Der Tagesspiegel.

Hetimi nisi në shtator të vitit 2022 dhe lidhet me vrasje të dyshuara të pacientëve në një spital në Wurselen, pranë Aachenit.

Ish-infermieri, i cili ishte 44 vjeç në kohën e kryerjes së veprave, u dënua në nëntor me burgim të përjetshëm për 10 akuza për vrasje dhe 27 tentativa vrasjeje.

Gjykata Rajonale e Aachenit konstatoi gjithashtu se veprat ishin të një rëndësie të jashtëzakonshme, një përcaktim që përgjithësisht pengon lirimin e parakohshëm.

Sipas gjykatës, veprat u kryen ndërmjet dhjetorit 2023 dhe majit 2024. Infermieri u administronte pacientëve barna, kryesisht qetësuesin midazolam, ndërsa pacientët ishin shpesh të moshuar dhe kishin nevojë për kujdes intensiv.

Gjykata tha se motivi i tij ishte se gjendja e pacientëve shqetësonte ndjenjën e tij të mirëqenies dhe rendit. Ajo konstatoi se ai e kishte pranuar me vetëdije mundësinë që barnat të shkaktonin vdekjen e tyre.

Prokurorët po përgatisin një aktakuzë tjetër në lidhje me hetimin më të gjerë. Një zëdhënëse tha se ajo mund të ngrihet vitin e ardhshëm.

Zgjerimi i hetimit nënkupton se dënimi i nëntorit mund të mos jetë gjyqi i fundit ndaj ish-punonjësit të shëndetësisë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram