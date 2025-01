Ish-krerët e UÇK-së në Hagë do të kenë mundësi të votojnë për zgjedhjet e 9 sh

Ish-pjesëtarët e UÇK-së, që aktualisht po mbahen në paraburgim në Hagë, do të kenë mundësi të votojnë për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Kështu ka bërë të ditur për Tëvë1, zëdhënësi i Dhomave të Specializuar, Michael Doyle.

Ai tha se nëse të arrestuarit vendosin të votojnë dhe kur e bëjnë këtë është çështje e tyre private.

“Janë marrë të gjitha masat që të paraburgosurit të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre si qytetarë të Kosovës për të votuar në zgjedhjet e ardhshme. Nëse të arrestuarit vendosin të votojnë dhe kur e bëjnë këtë është çështje e tyre private dhe si e tillë nuk mund të komentojmë”, ka thënë ai.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të enjten ka njoftuar se është në kontakt me Dhomat e Specializuara në Hagë për organizimin e votimit për ish-ushtarët e UÇK-së.

“Mund t’iu konfirmoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në kontakt me Dhomat e Specializuara për organizimin e votimit për shtetasit e Kosovës të cilët ndodhën në Hagë. Procesi i votimit do të organizohet në përputhje me rregullat e KQZ-së”.