Ish-lideri skocez: Elon Musk është “një nga njerëzit më të rrezikshëm në planet”

Ish-kryeministri skocez Humza Yousaf ka bërë një paralajmërim të ashpër për Elon Muskun, duke e cilësuar atë “një nga njerëzit më të rrezikshëm në planet” dhe duke apeluar për veprime vendimtare kundër retorikës së tij përçarëse, transmeton Anadolu.

Sulmet e Muskut ndaj qeverisë britanike dhe politikanëve kanë variuar nga akuzat e rënda për mbulimin e krimeve të bandave deri tek thirrjet e drejtpërdrejta për shkarkimin e kryeministrit Keir Starmer.

Komentet e tij nxitëse, duke përfshirë retorikën kundër migrantëve dhe Islamit, si dhe mbështetjen e tij të hapur për figurat e ekstremit të djathtë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mbarë Evropën, kanë tërhequr dënime të gjera, duke nxitur debate mbi ndikimin e huaj, fjalën e lirë dhe rolin e mediave sociale në politikën moderne.

Në një postim në platformën X, Yousaf akuzoi Muskun për përforcimin e ideologjive të dëmshme, përhapjen e dezinformatave dhe përdorimin e ndikimit të tij për të minuar demokracinë.

Deklarata e Yousafit pason komentet gjithnjë e më të diskutueshme nga Musk, i cili është përballur me kritika për rreshtimin me figurat e ekstremit të djathtë dhe promovimin e ndjenjave antimyslimane.

Sipas Yousafit, sjellja e Muskut pasqyron një prirje globale të individëve të fuqishëm që përdorin platformat e tyre për të normalizuar paragjykimet dhe për të krijuar ndarje.

“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me një postim ose një individ”, shkroi Yousaf.

“Bëhet fjalë për një model që po shohim globalisht, ku individë të fuqishëm me platforma masive po përforcojnë retorikën e dëmshme. Ata po normalizojnë paragjykimet dhe po përhapin dezinformata për të krijuar ndarje”, shtoi ai.

Yousaf theksoi në mënyrë specifike mbështetjen e Muskut për figurat dhe lëvizjet e lidhura me ideologjitë e ekstremit të djathtë, duke përfshirë Tommy Robinsonin, Geert Wildersin dhe partinë AfD të Gjermanisë.

“Është shqetësuese, janë simpatitë e tij të së djathtës ekstreme, të nxitura nga urrejtja antimyslimane, që duket se janë forca lëvizëse për njeriun më të pasur në botë”, tha Yousaf.

– “Injorimi i Muskut dhe të djathtës ekstreme nuk është një opsion”

Yousaf bëri gjithashtu një krahasim historik, duke sugjeruar se retorika e Muskut pasqyron populizmin e ekstremit të djathtë të viteve 1930.

“Nëse Elon Musk do të kishte qenë në vitet 1930, veprimet dhe retorika e tij sugjerojnë se ai mund të kishte përforcuar populizmin e rrezikshëm të ekstremit të djathtë të asaj kohe, ashtu siç bën sot” paralajmëroi ai.

“Dhe sigurisht, historia na ka mësuar pasojat katastrofike të lejimit të urrejtjes kundër një komuniteti”, shtoi Yousaf.

Ai më tej akuzoi Muskun për përpjekje për të përmbysur demokracinë, duke përmendur përpjekjet e magnatit amerikan për të rrëzuar kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer.

Verën e kaluar, Yousaf paralajmëroi për ndikimin e Muskut pasi miliarderi nxiti intolerancën racore në Britani.

Që atëherë, veprimet e Muskut vetëm kanë përforcuar shqetësimet e tij, pohoi Yousaf. “Gjithçka, gjithçka që ai ka bërë që atëherë, vetëm sa e ka përforcuar këtë pikëpamje”, tha ish-lideri skocez.

Thirrja e Yousafit për veprim thekson nevojën për t’u përballur me Muskun dhe të tjerët që promovojnë retorikë përçarëse. “Injorimi i Muskut dhe ekstremit të djathtë nuk është një opsion. Ne duhet të merremi me ta. Dhe ne duhet të përballemi me retorikën përçarëse”, tha ai.