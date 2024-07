Itali, shpërthen sërish vullkani Etna – VIDEO

Një nga vullkanet aktive në jug të Italisë, Etna, po nxjerr llavë dhe hi të fuqishëm, transmeton Anadolu.

Sipas mediave italiane, ka patur rritje të aktivitetit vullkanik ditët e fundit në vullkanin Etna, që ndodhet në ishullin e Siçilisë, me një lartësi prej rreth 3.300 metrash.

Shpërthimi u vu re në kraterin e vullkanit të quajtur “Voragine”. Llava dhe hiri filluan të shpërthejnë fuqishëm nga ky krater. Kishte gjithashtu një rrjedhë llave nga krateri “Voragine” në kraterin tjetër, i quajtur ‘krateri i ri’.

Sipas vlerësimeve të Zyrës rajonale të Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV) në Katania, hiri i emetuar nga Etna arriti një lartësi prej afërsisht 4.5 kilometra dhe u zhvendos drejt juglindjes.

Raportohet se INGV publikoi një mesazh paralajmërues “të kuq” për avionët që kalojnë nëpër rajon për shkak të reve të hirit. Departamenti i Mbrojtjes Civile i lidhur me Kryeministrinë lëshoi ​​gjithashtu një paralajmërim të verdhë për shkak të aktivitetit vullkanik në malin Etna.

Aktivitetet vullkanike si shpërthimi i hirit dhe llavës në Etna mund të shiheshin nga Katania dhe qytetet përreth dhe se hiri ra në Katania.

Etna, i cili është vullkani më i lartë aktiv në Evropën kontinentale, nxori për herë të fundit hi dhe llavë kaq shumë në dhjetor 2023.

