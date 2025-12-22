Italia do të mbajë forcat në Libanin jugor pas përfundimit të mandatit të UNIFIL-it

Forcat italiane do të mbeten në Libanin jugor pasi Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban (UNIFIL) të përfundojë mandatin e saj në rajon, tha sot ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, transmeton Anadolu.
“Ne do të garantojmë praninë tonë në kontekste shumëpalëshe dhe dypalëshe, përfshirë pjesëmarrjen në MCT4L (Komiteti teknik ushtarak për Libanin) dhe misionin MIBIL (Misioni ushtarak dypalësh italian në Liban)”, tha Crosetto gjatë një takimi në Bejrut me homologun e tij libanez, Michel Menassa, siç u citua nga një deklaratë nga Ministria italiane e Mbrojtjes.
“Ne besojmë se mbështetja shumëkombëshe mbetet zgjidhja më efektive në zonat e krizës”, tha Crosetto.
Një deklaratë e Presidencës libaneze konfirmoi dëshirën e Italisë për të mbajtur forcat e saj në Libanin jugor pas tërheqjes së UNIFIL-it gjatë një takimi midis presidentit Joseph Aoun dhe Crosetto-s.
Aoun përshëndeti pjesëmarrjen e Italisë dhe vendeve të tjera evropiane në çdo mision që do të zëvendësonte UNIFIL-in pas përfundimit të mandatit të tij më 31 dhjetor 2026.
“Ne mbështetemi te vendet mike si Italia për të çuar përpara suksesin e procesit negociues dhe për të arritur rezultate pozitive”, tha ai.
UNIFIL ka vepruar në Libanin jugor që nga viti 1978 dhe u përforcua ndjeshëm sipas Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së pas luftës së vitit 2006 midis Izraelit dhe grupit Hezbollah.
Italia është një nga kontribuesit kryesorë në misionin e OKB-së me 1.099 trupat e saj nga 9.923 forca paqeruajtëse, të cilat aktualisht janë të ngarkuara me monitorimin e ndërprerjes së armiqësive dhe mbështetjen e ushtrisë libaneze në jug të lumit Litani.
Izraeli dhe Libani arritën armëpushim në nëntor 2024 pas më shumë se një viti sulmesh ndërkufitare mes luftës në Gaza. Më shumë se 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 të tjerë u plagosën.
Sipas armëpushimit, forcat izraelite duhej të tërhiqeshin nga Libani jugor në janar, por janë tërhequr vetëm pjesërisht, duke ruajtur një prani ushtarake në pesë pika kufitare.