Italia rifillon misionin në Rafah, gati të dërgojë trupa për paqe në Palestinë

Italia ka rifilluar pjesëmarrjen e saj në Misionin e Ndihmës Kufitare të Bashkimit Evropian (EUBAM) në kalimin Rafah midis Egjiptit dhe Rripit të Gazës, njoftoi ministri i mbrojtjes Guido Crosetto të premten.
Vendimi u mor pas konsultimeve me kryeministren Giorgia Meloni dhe ministrin e jashtëm Antonio Tajani, pas një vlerësimi sigurie nga Komanda e Operacioneve të Përbashkëta. Sipas Crosetto-s, kalimi Rafah do të hapet më 14 tetor 2025 në përputhje me marrëveshjen e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke lejuar hyrje dhe dalje të alternuara ndërmjet Egjiptit dhe Gazës.
Ai shtoi se Izraeli po punon për të rikthyer funksionalitetin e infrastrukturës së kalimit, ndërsa rreth 600 kamionë me ndihma humanitare do të hyjnë çdo ditë në Gaza nga pika të tjera kufitare.
Ministri i Jashtëm Tajani tha se Italia është e gatshme të dërgojë forca paqeruajtëse nëse kërkohet, përfshirë trupat e karabinierëve që tashmë operojnë në Palestinë. “Jemi gati të kontribuojmë në ndërtimin e paqes dhe të shtetit palestinez të së ardhmes,” deklaroi ai.
Misioni EUBAM Rafah synon të mbështesë autoritetet palestineze në menaxhimin kufitar dhe të garantojë prani ndërkombëtare në pikën kufitare midis Gazës dhe Egjiptit. /mesazhi