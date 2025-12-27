Izraeli arreston 8 banorë në Hebron dhe vendos masa kufizuese lëvizjeje

Forcat izraelite kanë arrestuar sot tetë banorë nga fshati Dura dhe dy fshatra, Abdu dhe Marish, në provincën e Hebronit.
Mes të arrestuarve janë: Mohamed Maher Al-Wahwah dhe Salim Misbah Al-Numurah nga Dura, si dhe Adam Fadi Dudin, Nasim Mohamed Shahin, Lotfi Shahin, Radi Al-Durbaie, Thaer Azmi Al-Durbaie dhe Jihad Ali Shahin nga Abdu dhe Marish. Burimet lokale raportojnë se forcat izraelite kontrolluan shtëpitë e tyre, shqyen përmbajtjet dhe ushtruan dhunë fizike ndaj tyre.
Në të njëjtën kohë, ushtria izraelite ka vendosur pika kontrolli në hyrje të Hebronit dhe fshatrave përreth, ka bllokuar rrugë kryesore dhe dytësore me porta hekuri, blloqe betoni dhe barikada toke, dhe ka vendosur ndalim qarkullimi në disa lagje të qytetit, duke pretenduar se po siguronte rrugën për kolonët e “Kiryat Arba”.