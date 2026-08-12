Izraeli bastis kampin e refugjatëve dhe shkatërron një ndërtesë banimi në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite bastisën sot kampin e refugjatëve Balata në lindje të Nablusit dhe shkatërruan një ndërtesë banimi në jug të Betlehemit, duke zhvendosur tre familje palestineze, ndërsa një analist izraelit paralajmëroi se dhuna e pushtuesit po e riformëson Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Korrespondenti i Anadolu-s tha se patrullat ushtarake izraelite sulmuan kampin Balata dhe lagjet përreth ndërsa forcat e këmbësorisë u vendosën përgjatë rrugës Al-Madaris brenda kampit. Ushtria bastisi disa shtëpi, pa informacion të menjëhershëm mbi arrestimet ose përleshjet.
Në anën tjetër, forcat izraelite shkatërruan një ndërtesë banimi trekatëshe në fshatin Al-Ma’sara, në jug të Betlehemit, me pretekstin e ndërtimit pa leje, duke zhvendosur tre familje palestineze. Shpërbërja ndodhi në Zonën C, e cila është nën kontrollin e plotë izraelit sipas Marrëveshjes së Oslos II të vitit 1995 dhe përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, Izraeli kreu 341 prishje, duke shkatërruar 740 struktura, duke prekur 923 palestinezë dhe duke lëshuar 254 njoftime për prishje ose ndalim të punimeve, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencëmn ndaj Kolonizimit dhe Murit.
Lidhur me këtë, analisti ushtarak i gazetës “Haaretz”, Amos Harel tha se forcat dhe policia izraelite “kanë humbur plotësisht kontrollin e Bregut Perëndimor në muajt e fundit”. Kjo vjen ndërsa pushtuesit, me inkurajimin entuziast të ministrave dhe anëtarëve të Parlamentit (Knessetit) në koalicionin qeverisës, pushtojnë më shumë tokë në Zonën B, shkroi Harel.
“Pushtuesit po krijojnë dhjetëra ferma dhe poste dhe po dëbojnë sistematikisht komunitetet palestineze nga toka e tyre”, tha ai. Ushtria dhe policia shpesh injorojnë atë që po ndodh ndërsa ushtarët dhe oficerët kanë bashkëpunuar qëllimisht me sulmet e pushtuesve në më shumë se një rast, tha Harel.
Dhuna vjen nga një sistem me një krah politik që përfshin ministra dhe krerë të këshillave rajonale dhe një krah ushtarak banditësh në terren, shtoi ai. “Qëllimi përfundimtar është dëbimi i palestinezëve dhe pushtimi i më shumë tokave”, tha Harel.
Forcat izraelite kryejnë bastisje, arrestime dhe kontrolle pothuajse të përditshme në qytete, qyteza dhe kampe refugjatësh në Bregun Perëndimor, së bashku me sulmet pushtuese dhe prishjen e shtëpive dhe strukturave palestineze.
Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, sulmet e ushtrisë izraelite dhe pushtuese në Bregun Perëndimor janë përshkallëzuar, përfshirë vrasje, arrestime, prishje shtëpish, zjarrvënie xhamish, rrënim toke, zhvendosje me forcë dhe zgjerim të paligjshëm të vendbanimeve.
Palestinezët paralajmërojnë se Izraeli po i përdor këto sulme për të hapur rrugën për aneksimin formal të Bregut Perëndimor, duke minuar mundësinë e krijimit të një shteti palestinez sipas rezolutave përkatëse të OKB-së.