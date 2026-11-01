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Izraeli bombardon me artileri disa zona në jug të Libanit, shpërthim në Ajnatha

Ushtria izraelite ka bombarduar me artileri disa qytete dhe zona në jug të Libanit, ndërsa ka kryer edhe një shpërthim në qytetin Ajnatha, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Sipas agjencisë, bombardimet me artileri kanë goditur herët të dielën zonat Mansouri, Zawtar al-Sharqiyah, Mayfadoun, Haddatha dhe Wadi al-Hujair.

Ndërkohë, në Ajnatha, në distriktin Bint Jbeil, është raportuar një shpërthim, por nuk janë dhënë hollësi të tjera lidhur me incidentin.

Deri më tani nuk raportohet për viktima apo dëme materiale. /mesazhi

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