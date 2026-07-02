Izraeli bombardon tokat bujqësore në jug të Sirisë

Forcat izraelite bombarduan sot tokën bujqësore në fshatin perëndimor Daraa në jug të Sirisë ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë, njoftoi agjencia shtetërore siriane e lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
Një predhë artilerie izraelite goditi tokën bujqësore përreth fshatit Jamlah në provincën perëndimore Daraa, raportoi SANA. Agjencia tha se një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonën e shënjestruar gjatë bombardimit.
Nuk u raportuan menjëherë viktima ose dëme materiale.
Të dielën, ushtria izraelite bastisi fshatin Abdeen në rajonin perëndimor Daraa përpara se të bombardonte periferitë e tij, pasi banorët u përballën me forcat me gurë, duke i detyruar ato të tërhiqeshin mes dënimit të gjerë.
Për muaj të tërë, Siria është përballur me përshkallëzim të sulmeve izraelite, përfshirë bastisje, kërkime, arrestime dhe vendosjen e pikave të kontrollit ushtarak pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024.