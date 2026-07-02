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Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme me rreze të gjatë veprimi, vriten civilë nga të dyja palët

Rusia dhe Ukraina vazhduan të enjten sulmet me rreze të gjatë larg vijave të frontit, duke rezultuar në viktima civile, transmeton Anadolu.

Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se 13 persona u vranë në sulmin e Rusisë gjatë natës, ndërsa zyrtarët rusë raportuan katër të vdekur civilë nga sulmet me dronë ukrainas.

Guvernatori i rajonit të Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin tha se një person u vra dhe katër u plagosën pasi mbeturinat e dronit shkaktuan dëme në një zonë industriale dhe ndërtesa banimi. Ai shtoi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin kapur 30 dronë.

Në rajonin e Belgorod, autoritetet lokale thanë se një burrë u vra dhe gruaja e tij u plagos kur një dron goditi një shtëpi private në fshatin Malakeyevo.

Guvernatori i vendosur nga Rusia i pjesës së pushtuar të rajonit të Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, tha se dy punonjës të një kompanie energjetike u vranë gjatë punës së riparimit në një sulm me dron.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj përdorën armë precize me rreze të gjatë të lëshuar nga ajri, deti dhe toka, si dhe drone, për të goditur ndërmarrjet e industrisë së mbrojtjes dhe objektet e karburantit dhe energjisë në Kiev dhe rajonin përreth.

Infrastruktura ushtarake e aeroporteve në rajonet Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv dhe Kiev ishte gjithashtu në shënjestër, tha ai.

Sipas ministrisë, sulmet u kryen në përgjigje të “sulmeve terroriste” të Ukrainës në infrastrukturën civile në Rusi.

Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat ukrainase goditën një tjetër rafineri të naftës ruse, rafinerinë e naftës Lukoil Nizhegorodnefteorgsintez në qytetin Kstovo në rajonin e Nizhny Novgorod të Rusisë.

Ukraina tha gjithashtu se goditi një vend magazinimi të dronëve në pjesën e kontrolluar nga Rusia të rajonit të Zaporizhzhia, një urë hekurudhore pranë Stanytsia Luhanska dhe një post komandë ruse në rajonin e Kharkiv.

Verifikimi i pavarur i pretendimeve nga të dyja palët është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.

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