Izraeli deporton avokatin palestinez në Francë

Ministria e Brendshme e Izraelit thotë se ka deportuar një avokat palestinezo-francez të të drejtave të njeriut pasi e akuzoi atë për kërcënime ndaj sigurisë.

Salah Hammouri, 37 vjeç, u shoqërua në një fluturim për në Francë nga policia mëngjesin e sotëm.

Një banor i përhershëm i Jerusalemit, atij iu hoqën të drejtat e qëndrimit pasi zyrtarët e akuzuan atë si anëtar të një organizate terroriste.

Hammouri mohon akuzat dhe grupet e të drejtave e kanë dënuar masën, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.

Por në një deklaratë, ministria e brendshme tha se Hammouri kishte “organizuar, frymëzuar dhe planifikuar të kryente sulme terroriste” kundër “qytetarëve dhe izraelitëve të njohur”.

Ministrja e Brendshme Ayelet Shaked, pjesë e qeverisë izraelite në largim, e përshëndeti këtë veprim dhe e cilësoi atë si një sukses të personelit, transmeton Klankosova.

