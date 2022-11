Izraeli dhe SHBA-ja zhvillojnë stërvitje ajrore duke simuluar sulme ndaj Iranit

Në njoftim thuhet se stërvitja ajrore treditore po zhvillohet mbi Izrael dhe Detin Mesdhe.

“Stërvitjet përfshijnë misione të mbushjes të avionëve luftarakë me karburant në skenarë të simulimit të kërcënimeve rajonale”, thuhet në deklaratë.

Javët e fundit janë mbajtur disa stërvitje të përbashkëta ushtarake të ushtrive izraelite dhe amerikane.

Javën e kaluar, shefi i shtabit të ushtrisë izraelite Aviv Kochavi, gjatë një vizite në Washington tha se si ushtria izraelite, ashtu edhe ajo amerikane do të zgjerojnë planet dhe aktivitetet e përbashkëta kundër “përqendrimit iranian” në rajon.

The visit of the Chief of Staff, Aviv Kochavi to the USA, in a conversation with the American Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, in preparations for the possibility of a joint military exercise, which simulates a war with Iran and its allies. pic.twitter.com/fuaydHnyde

— Adam Albilya (@AdamAlbilya) November 22, 2022