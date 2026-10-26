Izraeli e ndaloi për 8 orë dhe e deportoi zyrtarin e Parlamentit Evropian: “Ju e urreni Izraelin”

Zyrtari për mediat i grupit “E Majta” në Parlamentin Evropian, Manus Carlisle tha se autoritetet izraelite e deportuan pasi e mbajtën të ndaluar për rreth tetë orë në aeroportin ndërkombëtar “Ben Gurion”, duke përmendur aktivizmin e tij politik, udhëtimet e mëparshme në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe kundërshtimin ndaj Izraelit, transmeton Anadolu.
Carlisle, i cili po udhëtonte me partnerin e tij për të marrë pjesë në vjeljen e ullinjve në Bregun Perëndimor të pushtuar, në kuadër të fushatës “Fa3za”, tha se çiftit iu refuzua hyrja në Izrael pas mbërritjes në aeroportin ndërkombëtar “Ben Gurion” në Tel Aviv.
Fushata “Fa3za” koordinon vullnetarët dhe përpjekjet e solidaritetit mes fshatrave palestineze që përballen me sulme, me synimin për të mbështetur komunitetet dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e fermerëve gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve.
Duke folur për Anadolu-n, ai tha se çifti kishte parashikuar vështirësi për të hyrë në vend, por megjithatë ishte “i tronditur” nga ajo që përjetoi. Ai përshkroi një proces marrjeje në pyetje gjatë të cilit, sipas tij, zyrtarët izraelitë treguan se kishin njohuri të hollësishme për aktivitetet e tyre politike dhe praninë e tyre në rrjetet sociale.
“Atyre (zyrtarëve izraelitë) nuk u pëlqeu pasaporta irlandeze dhe nuk u pëlqeu fakti që kisha kaluar më parë një periudhë në Betlehem. Në fund, na thanë se dinin për çdo demonstratë ku kishim marrë pjesë ndonjëherë dhe për çdo postim që kishim bërë në rrjetet sociale”, tha ai.
Carlisle tha se rreth një muaj para udhëtimit, çifti kishte ndërmarrë hapa për të hequr nga rrjetet sociale përmbajtjet që lidhen me Izraelin, me shpresën se kjo do ta lehtësonte hyrjen e tyre në vend. Ai shtoi se “hyrja na u refuzua pas rreth tetë orësh” dhe se zyrtarët izraelitë u thanë se kjo ndodhte “sepse ju e urreni Izraelin”.
Ai tha se më pas çifti u transferua në një zonë ndalimi për personat që do të deportoheshin, pasi kaloi rreth tetë orë në ndalim në aeroport. Aty takuan edhe dy irlandezë të tjerë, të cilët po udhëtonin për të marrë pjesë në të njëjtën nismë të vjeljes së ullinjve.
“Ata padyshim po na vëzhgonin posaçërisht ne”, tha ai.