Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Izraeli kryen sulme të reja ajrore ndaj Teheranit

Izraeli kryen sulme të reja ajrore ndaj Teheranit

Shpërthime të reja u dëgjuan sot në të gjithë kryeqytetin e Iranit, Teheran, ndërsa forcat izraelite njoftuan një valë të re sulmesh që synonin qytetin, transmeton Anadolu.

Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr e Iranit raportoi se sulmet izraelite kishin në shënjestër vende në perëndim të Teheranit, duke shtuar se shpërthime u dëgjuan edhe në zonat jugore dhe juglindore të kryeqytetit.

Në një deklaratë, ushtria izraelite tha se ka filluar “një valë shtesë sulmesh në Teheran”.

Sulmet erdhën ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna, duke vrarë të paktën 926 persona, përfshirë Khamenein dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram