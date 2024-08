Iz’raeli nis një operacion të madh në Bregun Perëndimor, të paktën 11 të vr’arë

Të paktën 11 palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, thonë zyrtarët palestinezë shëndetësorë, citon BBC. Pesë prej tyre u vranë në një sulm ajror në kampin e refugjatëve al-Far’a dhe gjashtë në një sulm me dron dhe përleshje të armatosura në Jenin.

Forcat izraelite të sigurisë thanë se po kryenin “një operacion kundër terrorizmit” në Jenin dhe Tulkarm.Ky duket të jetë një operacion i madh izraelit, me të paktën katër qytete palestineze të shënjestruar në të njëjtën kohë – Jenin, Tulkarm, Nablus dhe Tubas.

Besohet të jetë hera e parë që nga intifada e dytë – një kryengritje e madhe palestineze nga viti 2000 deri në 2005 – që disa qytete palestineze janë shënjestruar njëkohësisht në këtë mënyrë. Sipas raportimeve, rrugët kryesore për në Jenin janë mbyllur me përleshje të armatosura në kampin e refugjatëve të qytetit.

Raportohet gjithashtu se forcat izraelite kanë hyrë në një spital në Jenin dhe kanë bllokuar dy në Tulkarm. Forcat ushtarake janë përqendruar edhe në dy kampe refugjatësh atje, sipas BBC. Në kampin Far’a pranë Tubas, mjekët thonë se ambulancat po përpiqen të arrijnë të plagosurit pas një sulmi me dron izraelit. /abcnews

Israel has launched a large-scale military operation in the occupied West Bank’s Tulkarm late on Tuesday. Footage by Al Jazeera Arabic shows Israeli bulldozers destroying infrastructure, including sewage systems, water, and electricity networks. pic.twitter.com/ZA0jUG8kOB

