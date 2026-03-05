Izraeli nis një valë të re sulmesh në të gjithë Teheranin

Izraeli ka nisur një valë sulmesh mbikalimesh mbi Teheranin, njoftoi ushtria izraelite të mërkurën në mbrëmje.
Sulmet kanë në shënjestër “infrastrukturën ushtarake që i përket regjimit iranian”, thanë Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF), shkruan CNN.
Kjo është vala e 11-të e sulmeve të Izraelit kundër Teheranit që nga 28 shkurti.
“Ne e goditëm regjimin me shumë forcë dhe nuk kemi ndërmend të ndalemi për asnjë moment. Po godasim objektivat e tij më të ndjeshme dhe të rëndësishme dhe kemi dëmtuar stabilitetin e tij”, tha zëdhënësja e IDF-së, Effie Defrin, në një konferencë për shtyp të mërkurën në mbrëmje.
Ndërkaq, Presidenti amerikan, Donald Trump tha të mërkurën se Irani do ta kishte sulmuar Izraelin dhe ndoshta SHBA-në nëse ai nuk do të kishte dhënë i pari urdhra për sulme.
“Mendoj se nëse nuk do ta kishim bërë ne të parët, ata do ta kishin bërë me Izraelin dhe do të na kishin dhënë një shans nëse do të ishte e mundur”, tha ai gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë.
Presidenti tha se raketat e Iranit po shkatërrohen me shpejtësi. Ai pranoi sulmet e Iranit ndaj fqinjëve të tij, por nuk u ndal tek ato. /abcnews