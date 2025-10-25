Izraeli nuk e do: a do jetë Turqia në misionin e Gazës?

Turqia ka të ngjarë të përjashtohet nga forca e stabilizimit prej 5,000 trupash që do të krijohet brenda Gazës, pasi Izraeli e bëri të qartë se nuk dëshiron që trupat turke të marrin pjesë.
Marco Rubio, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, tha se kushti është që Izraeli të jetë i kënaqur me kombësinë e forcës shumëkombëshe, të krijuar për të parandaluar një boshllëk sigurie kur të fillojë detyra e gjerë e rindërtimit në Gaza.
Turqia ka njoftuar se është gati të ofrojë trupa, por Izraeli e ka bërë të qartë se nuk e miraton pjesëmarrjen e trupave turke në këto forca.
Tensionet midis Izraelit dhe Turqisë janë rritur për shkak të Sirisë, dhe qeveria izraelite pretendon se Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan është shumë afër Vëllazërisë Myslimane dhe vetë Hamasit.
Megjithatë, përjashtimi i Turqisë nga forca stabilizuese do të ishte i diskutueshëm sepse është një nga garantuesit e marrëveshjes së armëpushimit prej 20 pikash të Trump dhe konsiderohet si një nga forcat e armatosura myslimane më të afta, shkruan Guardian.
Forca ka të ngjarë të mbetet e udhëhequr nga Egjipti.
Kontribues të tjerë në forcën stabilizuese, si Indonezia dhe Emiratet, do të preferonin ende që forca të mandatohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së, edhe nëse nuk është vetë një forcë paqeruajtëse e OKB-së.
Në vend të kësaj, ajo do të koordinohet me një qelizë ushtarake të udhëhequr nga SHBA-të, e njohur si Qendra e Koordinimit Civilo-Ushtarak (CMCC), me seli në qytetin jugor izraelit Kiryat Gat.
Qelia, e cila përfshin një numër të vogël këshilltarësh britanikë, francezë, jordanezë dhe emiratas, u hap të martën nga zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance. CMCC duket se po merr gjithashtu rolin e koordinimit të ndihmës në Gaza, megjithëse kalimet kryesore të ndihmës mbeten të mbyllura.
Detyra e forcës do të jetë çarmatosja e Hamasit dhe sigurimi i një qeverie kalimtare palestineze, formimi i së cilës është ende i diskutueshëm.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes së Autoritetit Palestinez në Gazën e pasluftës, megjithëse të premten fraksionet kryesore palestineze ranë dakord që një komitet i pavarur teknokratësh do të merrte përsipër administrimin e Rripit.
Në një shenjë tensionesh midis Turqisë dhe Izraelit, ekspertët turq të reagimit ndaj fatkeqësive të dërguar për të ndihmuar në gjetjen e trupave palestinezë dhe izraelitë brenda Gazës mbetën pranë kufirit të Egjiptit me Rripin e Gazës të enjten, duke pritur lejen izraelite për të hyrë.
Një ekip prej 81 anëtarësh nga autoriteti turk i menaxhimit të fatkeqësive, AFAD, po pret të hyjë me pajisje zbulimi të jetës dhe qen nuhatës të trajnuar.
Erdogan u tha gazetarëve të premten se SHBA-të duhet të bëjnë më shumë për të ushtruar presion mbi Izraelin, duke përfshirë përmes sanksioneve dhe embargove të armëve, që të përmbushë angazhimet e tij sipas planit të Trump.
Rubio tha gjithashtu se agjencia palestineze e ndihmës e OKB-së, UNRWA, nuk mund të ketë asnjë rol në Gaza sepse agjencia ishte “një degë e Hamasit”.
Komentet e tij do ta vënë atë në kundërshtim me shumë vende evropiane, vetë OKB-në dhe Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), e cila tha në një mendim këshillimor këtë javë se UNRWA ishte një mjet i domosdoshëm për shpërndarjen e ndihmës brenda Gazës. /tesheshi