Izraeli përfshihet përsëri në listën e zezë të OKB-së për shkelje të rënda kundër fëmijëve

Dhuna izraelite nuk ka kursyer as foshnjat e pafajshme

Dhuna kundër fëmijëve në zonat e konfliktit arriti në “nivele të papara” në vitin 2024, me shumicën e shkeljeve të kryera në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar, thotë OKB. Kombet e Bashkuara e kanë mbajtur Izraelin në “listën e zezë” të vendeve që kryejnë abuzime kundër fëmijëve në konflikte të armatosura për të dytin vit radhazi, ndërsa lufta e tyre në Gaza vazhdon për gati 20 muaj.

Lista e të enjtes erdhi ndërsa OKB-ja tha në një raport të ri, se dhuna kundër fëmijëve në zonat e konfliktit arriti “nivele të papara” në vitin 2024, me numrin më të lartë të shkeljeve të kryera në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të pushtuar nga ushtria izraelite.

Raporti vjetor mbi Fëmijët në Konfliktet e Armatosura detajoi një rritje “të habitshme” prej 25 përqind në nivel global të shkeljeve të rënda kundër fëmijëve nën moshën 18 vjeç vitin e kaluar që nga viti 2023. Ai tha se kishte verifikuar 41,370 shkelje të rënda kundër fëmijëve, duke përfshirë vrasjen dhe gjymtimin, dhunën seksuale dhe sulmet ndaj shkollave dhe spitaleve.

Midis tyre ishin 8,554 shkelje të rënda kundër 2,959 fëmijëve – 2,944 palestinezë, 15 izraelitë – në territorin e pushtuar palestinez dhe në Izrael.

Shifra përfshin konfirmimin e 1,259 fëmijëve palestinezë të vrarë dhe 941 të plagosur në Gaza, e cila është nën bombardimet e pamëshirshme izraelite pas një sulmi të udhëhequr nga grupi palestinez Hamas në Izraelin jugor më 7 tetor 2023. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka raportuar shifra shumë më të larta dhe OKB tha se aktualisht po verifikon informacionin për 4,470 fëmijë të tjerë të vrarë në vitin 2024 në territorin e rrethuar.

Shefi i OKB-së, Antonio Guterres, tha se ishte “i tmerruar nga intensiteti i shkeljeve të rënda kundër fëmijëve në Territorin e Pushtuar Palestinez dhe Izrael”, duke përmendur përdorimin e gjerë të armëve shpërthyese në zonat e populluara.

Guterres gjithashtu përsëriti thirrjet e tij ndaj Izraelit që të respektojë ligjin ndërkombëtar që kërkon mbrojtje të veçantë për fëmijët, mbrojtje për shkollat dhe spitalet, dhe pajtueshmëri me kërkesën që sulmet të bëjnë dallimin midis luftëtarëve dhe civilëve dhe të shmangin dëmin e tepërt ndaj njerëzve të pafajshëm.

Nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga misioni i Izraelit në OKB.

Marrë nga Al Jazeera 20 qershor 2025.