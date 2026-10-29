Izraeli përfundon numërimin e votave, blloku i Netanyahut ruan 53 mandate

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Izraelit ka përfunduar numërimin e votave në zgjedhjet parlamentare të së martës, ku blloku i kryeministrit Benjamin Netanyahu ka siguruar 53 vende, partitë opozitare 48 dhe partitë arabe 19, raportoi të enjten gazeta Ynet, transmeton Anadolu.
Komisioni tha se ka përfunduar numërimin e fletëvotimeve të veçanta, të njohura si fletëvotime me zarfe të dyfishta, por rezultatet përfundimtare do t’i publikojë më vonë.
Sipas komisionit, në sistem janë regjistruar rezultatet nga 12.644 vendvotime, me gjithsej 5.589.836 vota, përfshirë 5.564.764 vota të vlefshme dhe 25.072 vota të pavlefshme.
Fletëvotimet e veçanta përfshijnë votat e ushtarëve, të burgosurve, diplomatëve dhe personave të shtruar në spital, të cilët nuk kanë mundur të votojnë në vendvotimet e tyre të zakonshme.
Shpërndarja e përgjithshme e mandateve ndërmjet tri grupimeve politike ka mbetur e pandryshuar krahasuar me rezultatet e së mërkurës, pavarësisht ndryshimeve në numrin e mandateve të partive individuale pas numërimit të fletëvotimeve të veçanta.
Partia Likud e Netanyahut ka rritur numrin e mandateve nga 26 në 27, ndërsa partia ultraortodokse Shas ka rënë nga shtatë në gjashtë mandate.
Sa u përket partive arabe, Ra’am ka fituar një mandat, duke e çuar përfaqësimin e saj në tetë, ndërsa Lista e Përbashkët ka humbur një mandat, duke zbritur në 11.
Blloku i Netanyahut përfshin partinë e tij Likud dhe partitë aleate të së djathtës ekstreme dhe ultraortodokse.
Blloku opozitar, i udhëhequr nga ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë izraelite, Gadi Eisenkot, përfshin partinë e tij Yashar, aleancën “Së Bashku” të ish-kryeministrit Naftali Bennett, partinë Yesh Atid të Yair Lapidit, Demokratët e Yair Golanit dhe Yisrael Beiteinu të Avigdor Liebermanit.
Dy partitë arabe, Lista e Përbashkët dhe Lista e Bashkuar Arabe (Ra’am), kanë siguruar gjithsej 19 mandate, çka mund t’u japë atyre një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë së ardhshme.
As blloku i Netanyahut dhe as ai opozitar nuk kanë arritur të sigurojnë 61 mandatet e nevojshme për shumicën në Knesset, parlamentin me 120 vende.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime arriti në 77,7 për qind, niveli më i lartë që nga viti 1999 dhe 7,1 pikë përqindjeje më i lartë se në zgjedhjet e vitit 2022.
Rezultatet zyrtare pritet të shpallen më 4 nëntor.
Më pas, presidenti Isaac Herzog do të konsultohet me grupet parlamentare përpara se të caktojë një deputet për formimin e qeverisë së ardhshme.
Parlamenti i ri pritet të betohet më 10 nëntor.