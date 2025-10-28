Forcat izraelite kanë vrarë tre luftëtarë palestinezë gjatë një operacioni në fshatin Kafr Qud, afër qytetit Jenin, në Bregun Perëndimor të pushtuar. Sipas burimeve nga terreni, pas përplasjes, ushtria izraelite ka kryer edhe një sulm ajror në zonë.
Jenin njihet si një nga qendrat kryesore të grupeve të armatosura palestineze dhe është shpesh objektiv i operacioneve ushtarake izraelite. /mesazhi
Izraeli vret 3 luftëtarë palestinezë pranë Jeninit
