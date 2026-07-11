Izraeli vret njeriun që mundësonte shikimin e Botërorit në Gaza

Krimet e një shteti çnjerëzor që për bela po futet dhe në Shqipëri me bekim qeveritar
Dy ditë më parë, ushtria izraelite vrau punonjësin e ndihmës palestinez Mohammed al-Wahidi, një burrë që organizoi shikime publike të ndeshjeve të Kupës së Botës në Qytetin e Gazës, Deir al-Balah dhe zonën al-Mawasi në Gazën jugore, të gjitha për t’u dhënë banorëve të Gazës një pushim të shkurtër nga lufta gjenocidale.
Mohammed al-Wahidi u vra pak para ndeshjes së futbollit Argjentinë-Egjipt, të cilën Al-Wahidi dhe miqtë e tij e kishin organizuar për shikim publik.
“Ai nuk ishte vetëm një humanist në një komitet ndihme. Ai ishte një derë shprese që hapej çdo ditë për të zhvendosurit dhe ata që kishin humbur gjithçka”, shkroi aktivisti Mohammed Hmeid, i cili ka ndjekur punën e Al-Wahidi.
Al-Wahidi ishte mësues anglishteje para luftës, por u bë zyrtar i lartë në Komitetin Egjiptian të Ndihmës në Gaza, një organizatë e mbështetur nga Egjipti që luajti një rol të spikatur në shpërndarjen e ndihmës humanitare në territoret palestineze gjatë ofensivës në Gaza.
Për më shumë se dy vjet e gjysmë, Al-Wahidi ndihmoi në koordinimin e ndihmës ushqimore emergjente, mbikëqyrjen e ngritjes së kampeve për familjet e zhvendosura dhe punën për të shpërndarë ndihmë në komunitetet e goditura nga valët e përsëritura të zhvendosjes.
Në fund të prillit, Kombet e Bashkuara regjistruan se të paktën 593 punonjës ndihme ishin vrarë që nga fillimi i luftës, tetë prej të cilëve janë vrarë që kur Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për një armëpushim dhjetë muaj më parë.
Ushtria izraelite nisi ofensivën në Gaza në përgjigje të një sulmi të Hamasit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023.
Sipas ministrisë së shëndetësisë në Gaza, të paktën 73,118 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite që atëherë. /tesheshi