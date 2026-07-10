Rritet në 73,110 numri i të vrarëve në Gaza

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor të vitit 2023 ka arritur në 73,110, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa të plagosurit kanë shkuar në 173,599, sipas burimeve mjekësore.
Burimet theksuan se bilanci nuk është përfundimtar, pasi shumë viktima vazhdojnë të jenë të bllokuara nën rrënoja, në zona ku ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë qasje.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar tetë trupa të pajetë dhe 17 të plagosur.
Sipas të dhënave, edhe pas hyrjes në fuqi të armëpushimit më 11 tetor, shkeljet izraelite kanë vazhduar. Që nga ajo datë, janë vrarë 1,084 persona dhe janë plagosur 3,491 të tjerë, ndërsa 799 trupa janë nxjerrë nga nën rrënoja. /mesazhi