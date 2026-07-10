Italia e vendosur për ta mbështetur procesin e anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, tha se vendi i tij është i vendosur ta mbështesë procesin e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian (BE).
Tajani priti në rezidencën shtetërore Villa Madama në Romë takimin e “Grupit të Miqve të Ballkanit Perëndimor” me vendet e Ballkanit Perëndimor.
Në takim morën pjesë ministra dhe zëvendësministra nga Austria, Kroacia, Greqia, Çekia, Sllovakia, Sllovenia, Hungaria, Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Kosova dhe Serbia.
Në fjalimin e tij në hapje të takimit, Tajani theksoi se zgjerimi i BE-së drejt Ballkanit Perëndimor është “prioritet absolut politik” për Italinë.
Ministri italian bëri të ditur se në takimin e sotëm do të miratojnë një dokument politik që do t’i paraqitet Brukselit me synim përshpejtimin e procesit të zgjerimit.
Tajani tha se duhet ta forcojnë më tej bashkëpunimin dhe harmonizimin mes BE-së dhe Ballkanit në fushat e politikës së jashtme, sigurisë dhe mbrojtjes.
Pas fotografisë familjare me pjesëmarrësit, Tajani u tha gazetarëve pas takimit: “Italia është e vendosur ta mbështesë rrugën e këtyre vendeve drejt BE-së. Disa prej tyre, si Mali i Zi dhe madje Shqipëria, janë gati për anëtarësim”.
Tajani tha se Italia gjithashtu mbështet anëtarësimin e Ukrainës në BE, por theksoi se përparësi kanë vendet e Ballkanit, duke shtuar se këto vende nuk duhet ta humbasin besimin.
Takimet Izrael-Liban të planifikuara për javën e ardhshme në Romë
I pyetur nëse raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit do të zhvillohet javën e ardhshme në Romë, Tajani u përgjigj:
“Është konfirmuar që bisedimet të zhvillohen në Romë. Data e planifikuar është 15-16 korrik. Megjithatë, kjo varet pjesërisht edhe nga amerikanët, libanezët dhe izraelitët; ata duhet ta përcaktojnë. Ne kemi ofruar gatishmërinë tonë”.