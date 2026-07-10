Ballina Sport Boterori 2026 Spanja mposht Belgjikën, përballet me Francën në gjysmëfinale

Spanja mposht Belgjikën, përballet me Francën në gjysmëfinale

Spanja është gjysmëfinalistja e dytë e Kupës së Botës 2026.

”Furia e Kuqe” ka mposhtur kombëtaren e Belgjikës në çerekfinale, me rezultat 2-1.

Fabian Ruiz kaloi Spanjën në epërsi në minutën e 30-të, para se Charles De Ketelaere të barazonte shifrat në minutën e 41-të.

Ashtu si me Portugalinë, heroi i spanjolleve ishte Mikel Merino, i cili shënoi golin e fitores në minutën e 88-të.

Aventura e Belgjikës në Kupën e Botës përfundon këtu, derisa Spanja në gjysmëfinale përballet me Francën, ndeshje e cila zhvillohet me 14 korrik

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