Spanja mposht Belgjikën, përballet me Francën në gjysmëfinale

Spanja është gjysmëfinalistja e dytë e Kupës së Botës 2026.
”Furia e Kuqe” ka mposhtur kombëtaren e Belgjikës në çerekfinale, me rezultat 2-1.
Fabian Ruiz kaloi Spanjën në epërsi në minutën e 30-të, para se Charles De Ketelaere të barazonte shifrat në minutën e 41-të.
Ashtu si me Portugalinë, heroi i spanjolleve ishte Mikel Merino, i cili shënoi golin e fitores në minutën e 88-të.
Aventura e Belgjikës në Kupën e Botës përfundon këtu, derisa Spanja në gjysmëfinale përballet me Francën, ndeshje e cila zhvillohet me 14 korrik