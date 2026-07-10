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Kryeministri i Pakistanit thirrje SHBA-së dhe Iranit të respektojnë zotimet e bëra në kuadër të marrëveshjes

Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif u bëri thirrje të premten SHBA-së dhe Iranit të respektojnë zotimet e bëra në kuadër të marrëveshjes kornizë të paqes të nënshkruar muajin e kaluar, e njohur si Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit, transmeton Anadolu.

Gjatë një bisede telefonike me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, kryeministri pakistanez i bëri thirrje Iranit dhe “të gjitha palëve të tjera” të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin çdo veprim që mund të rrezikojë arritjet e paqes të fituara “me shumë përpjekje” gjatë muajve të fundit, thuhet në një deklaratë nga zyra e Sharifit.

Duke e cilësuar marrëveshjen – të arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit – si një kornizë “afatgjatë” për promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë, respektit dhe prosperitetit të përbashkët në rajon dhe më gjerë, Sharif shprehu “shqetësim të thellë” për përshkallëzimin e fundit të tensioneve në rajon dhe theksoi nevojën “urgjente” për rikthimin e paqes dhe stabilitetit rajonal.

Duke rikonfirmuar angazhimin e palëkundur të Pakistanit për paqen rajonale, ai e siguroi Pezeshkianin se Pakistani është i gatshëm të vazhdojë të luajë rol “të ndershëm dhe të sinqertë” në lehtësimin e dialogut dhe mbështetjen e të gjitha përpjekjeve për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit.

Nga ana e tij, Pezeshkian falënderoi udhëheqjen pakistaneze për pjesëmarrjen në ceremoninë mortore të liderit suprem iranian, Ajatollah Seyyed Ali Khamenei, i cili u vra më 28 shkurt, në ditën e parë të luftës.

Ai gjithashtu rikonfirmoi angazhimin e Iranit për paqen dhe vlerësoi mbështetjen “konstruktive” të Pakistanit dhe përpjekjet e tij të sinqerta për stabilitetin rajonal.

Dy liderët shqyrtuan gjithashtu zbatimin e vendimeve të marra gjatë vizitës së Pezeshkianit në Islamabad muajin e kaluar dhe ranë dakord të përshpejtojnë hapat pasues për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme.

Liderët u pajtuan të mbeten në kontakt të ngushtë dhe të vazhdojnë konsultimet për çështjet me interes të ndërsjellë dhe për paqen rajonale.

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