Irani mohon se ka kërkuar bisedime me SHBA-në, paralajmëron përgjigje “reciproke” ndaj çdo shkeljeje

Irani mohoi të premten se ka kërkuar negociata me SHBA-në, duke paralajmëruar se çdo shkelje e detyrimeve nga Washingtoni do të përballet me “veprime reciproke”, raportoi agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, hodhi poshtë pretendimet se Teherani ka kërkuar bisedime me SHBA-në, duke thënë: “Republika Islamike e Iranit nuk ka bërë asnjë kërkesë për negociata me SHBA-në”.
Duke iu referuar asaj që ai i përshkroi si “shkelje të përsëritura nga SHBA-ja” të marrëveshjes kornizë të paqes të nënshkruar muajin e kaluar, Baghaei tha se politika e Iranit “mbetet e bazuar në parimin ‘detyrim për detyrim’”, duke shtuar se “çdo shkelje e detyrimeve nga Washingtoni do të përballet me veprime reciproke nga Irani”.
Presidenti amerikan Donald Trump tha më herët të premten se Irani ka kërkuar që Washingtoni të vazhdojë “bisedimet” dhe se SHBA-ja ka rënë dakord për këtë, ndërsa përsëriti se armëpushimi i arritur muajin e kaluar mes dy vendeve ka “përfunduar”.