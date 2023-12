Izraelitët e liruar bëjnë thirrje që pjesa tjetër e robërve të lirohen

Izraelitët e liruar javën e kaluar nga Hamasi nga Gaza kanë bërë thirrje për lirimin e robërve të lënë pas.

Dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në një tubim në Tel Aviv jashtë selisë së mbrojtjes së Izraelit, ku mirëpritën Yelena Trupanovin, 50 vjeçarën e cila erdhi aty vetëm dy ditë pasi u lirua.

“Erdha të ju falënderoj sepse pa ju nuk do të isha këtu. Tani ne duhet të kthejmë [djalin] tim Sashan dhe të gjithë. Tani.”

Lutjet e ngjashme nga pengjet e tjerë të liruar u shfaqën në video. /mesazhi

A dmonstration in Tel Aviv in protest against the occupation government’s refusal an offer by the Palestinian resistance to release Israeli civilians. pic.twitter.com/kRCoFhVxe5

