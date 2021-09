Ja çfarë është Bereqeti

Bisedë midis një zindiku-njeri pa fe, me Ibrahim bin Ed’hemin (Allahu e mëshiroftë!).

Zindiku i thotë Ibrahim bin Ed’hemit:

Bereqeti nuk egziston!

Ibrahimi ia kthen:

A nuk i ke parë qentë dhe bagëtitë?

Po, – i përgjigjet zindiku.

Ibrahimi i tha: Kush pjellin më shumë?

Zindiku i’u pergjigj:

Qentë pjellin deri në 7 këlyshë, kurse bagëtitë pjellin deri në 3 qengja.

Ibrahimi përsëri e pyet:

Nëse hedh shikimin rreth teje, kush janë më të shumtë në numër, bagëtitë apo qentë?

Zindiku i tha:

Po shikoj se më shumë janë bagëtitë sesa qentë.

Ibrahim bin Ed’hemi tha:

A nuk janë bagëtitë ato që therren për të nderuar mysafirin apo mikun ; a nuk janë ato që bëhen kurban (ditën e Kurbanit) dhe rasteve familjare?

Po, – i’u përgjigj zindiku.

Ibrahim bin Ed’hemi tha:

Ky është bereqeti.

Zindiku i tha:

Përse të jetë kështu?

(Përse bagëtitë janë me bereqet, kurse qentë jo!)

Ibrahim bin Et’hemi i tha:

Sepse bagëtitë flenë herët dhe zgjohen përpara sabahut, e arrijnë kohën e “mëshirës” dhe kështu mbi to zbret bereqeti.

Kurse qentë lehin tërë natën, kur afrohet sabahu pushojnë dhe flenë gjumë, kështu e humbasin kohën e “mëshirës” dhe i’u merret bereqeti…