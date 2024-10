Këtu janë zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme

Drejtori i spitaleve fushore në Ministrinë e Shëndetësisë në Gaza thotë se Izraeli po synon tre objektet mjekësore të mbetura në Gazën veriore.

Një bateri e avancuar e mbrojtjes raketore tani u vendos në Izrael, ka thënë shefi i Pentagonit, Lloyd Austin, ndërsa Uashingtoni kërkon të ndihmojë në mbrojtjen e Izraelit kundër hakmarrjes iraniane.

Forcat izraelite kanë bombarduar afërsinë e spitalit Rafik Hariri në periferitë jugore të Bejrutit, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Sipas raporteve të mediave lokale, sulmet ajrore izraelite kanë shënjestruar tre lokacione: Ozai, Jinah dhe Haret Hreik.

Spitali i Përgjithshëm Sahel i Libanit në periferitë jugore të Bejrutit po evakuohet pasi Izraeli pretendoi se Hezbollahu ka një bunker të mbushur me para nën të, thotë drejtori i spitalit.

Hezbollahu ka lëshuar një deklaratë duke thënë se ka lëshuar raketa në një bazë të inteligjencës së ushtrisë izraelite pranë Tel Avivit.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite pretendon se një sulm në kryeqytetin e Sirisë vrau komandantin e një njësie të Hezbollahut, i cili ishte përgjegjës për transferimin e armëve nga Irani.

Të paktën 33 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi, thonë burimet mjekësore, duke përfshirë 18 në kampin e refugjatëve Jabalia ndërsa dëbimi i detyruar nga trupat në veri vazhdon.

Burimet mjekësore i thonë Al Jazeera se të paktën 640 palestinezë janë vrarë që kur Izraeli filloi operacionin e tij ushtarak në Gazën veriore 17 ditë më parë.

Në Gaza, të paktën 42,603 ​​njerëz janë vrarë dhe 99,795 janë plagosur në sulmet izraelite që nga 7 tetori 2023. /mesazhi

“Everyone’s dead! Why are you filming?! It’s been a year! All your filming was for nothing!”

While rushing a martyr to the hospital, the frustration and despair that is shared by many Palestinians, manifests itself in this man, when he sees himself being filmed.

As if he was… pic.twitter.com/ZhE5bpRybv

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 21, 2024