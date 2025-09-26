Ja çfarë ndodh me trupin tuaj kur konsumoni kafe çdo ditë!

Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe për shumë njerëz një ritual i përditshëm. Por çfarë ndodh realisht me trupin tuaj kur pini kafe çdo ditë? Ekspertët e shëndetit kanë ndarë disa përfitime, por edhe disa pasoja që duhen marrë parasysh.
Rrit energjinë dhe përqendrimin – Kafeina stimulon sistemin nervor qendror, duke përmirësuar vigjilencën, kujtesën afatshkurtër dhe produktivitetin.
Përmirëson performancën fizike – Studimet tregojnë se një filxhan kafe para aktivitetit fizik rrit qëndrueshmërinë dhe ndihmon trupin të djegë yndyrna më shpejt.
Mund të ulë rrezikun e disa sëmundjeve – Konsumi i moderuar lidhet me reduktimin e rrezikut për diabet tip 2, sëmundje të mëlçisë dhe disa lloje kanceri.
Efekte anësore nëse teprohet – Më shumë se 3–4 filxhanë në ditë mund të shkaktojnë ankth, pagjumësi, rrahje të shpejta zemre dhe varësi nga kafeina.
Këshilla e ekspertëve – Çelësi është moderimi. Dy filxhanë në ditë janë të mjaftueshëm për të marrë përfitimet, pa e ngarkuar trupin me efektet e padëshiruara.
Në fund të ditës, kafeja mund të jetë një aleat i mirë i shëndetit dhe humorit tuaj – mjafton të dini sa dhe kur ta konsumoni.