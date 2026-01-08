Ja me ç’këngë festojnë serbët festat e tyre fetare

Dëshmi e një politike të sëmurë, por dhe e një populli po aq të sëmurë
Disa media boshnjake raportojnë se televizioni serb Informer organizoi një festë skandaloze të Krishtlindjeve Ortodokse që u transmetua drejtpërdrejt. Siç detajohet, ishin të ftuar aty: kryeparlamentarja Ana Brnabiç, ministri i Brendshëm Ivica Daçiç, krimineli i luftës i dënuar Vojislav Sheshelj dhe disa politikanë të tjerë serbë.
Përveç këngëve çetnike, redaktori i Informer Dragan Vuçiçeviç i diktoi një këngëtareje që të këndonte këngën fyese “Një grua turke u betua para xhamisë se donte vetëm serbët”.
Është e çuditshme që disa serbë kanë nevojë të festojnë festat e tyre duke përhapur urrejtje ndaj popujve dhe feve të tjera, shkruajnë këto media ndër të tjera. /tesheshi.com/