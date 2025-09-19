Panik në Gaza City teksa Izraeli përparon drejt qendrës, duke e futur popullsinë në “kurth”
Ushtria izraelite ka vrarë të paktën 50 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi i së enjtes, përfshirë 40 në Qytetin e Gazës, ku një ofensivë e madhe vazhdon pavarësisht kërcënimeve për sanksione kundër Izraelit.
Banorët ikin për t’i shpëtuar sulmeve ajrore dhe “robotëve” të mbushur me eksploziv, ndërsa lidhjet jetike shemben në qytetin më të madh të Gazës.
Zyra e OKB-së për Çështjet e Njeriut (OCHA) ka paralajmëruar se linjat e shpëtimit për civilët në Qytetin e Gazës po shemben ndërsa Izraeli përshkallëzon sulmin e tij ushtarak.
SHBA-të kanë vënë përsëri veton ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për një armëpushim në Gaza, pavarësisht se të gjithë 14 anëtarët e tjerë votuan pro.
Izraeli nisi një seri sulmesh në Libanin jugor, në një veprim të kritikuar nga zyrtarët vendas si një tjetër shkelje e një armëpushimi të arritur në nëntor.
Dy ushtarë izraelitë u vranë në një sulm në kalimin Allenby nga një burrë që drejtonte një kamion ndihmash. Sulmi çoi në mbylljen e kalimit, i cili lidh Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Jordaninë. /mesazhi
Ja ngjarjet kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
