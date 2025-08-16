Ja një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së premtes në Lindjen e Mesme

Të paktën 44 persona u vranë nga ushtria izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, thanë burime spitalore për Al Jazeera.

Kuadrokopterët izraelitë hodhën fletëpalosje duke u urdhëruar banorëve të largoheshin nga e gjithë zona verilindore dhe një pjesë e zonave veriperëndimore të lagjes Zeitoun në Qytetin e Gazës, raportoi Hani Mahmoud i Al Jazeera.

Izraeli kreu një sulm tjetër në Spitalin al-Shifa në Qytetin e Gazës, duke vrarë të paktën dy persona.

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut tha se të paktën 1,760 palestinezë janë vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në Gaza që nga fundi i majit, një rritje prej disa qindrash që nga shifrat e saj të fundit të publikuara në fillim të gushtit.

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, ose UNRWA, tha se kequshqyerja në Qytetin e Gazës ka arritur në 21.5 përqind, që do të thotë se gati 1 në 5 fëmijë të vegjël tani është i kequshqyer.

Kolonët izraelitë kryen të paktën dy sulme, duke synuar palestinezët në të dy distriktet Ramallah dhe Jericho, raportoi agjencia e lajmeve Wafa.

Aeroplanët izraelitë nisën sulme ajrore në zonën Ali al-Taher në periferi të Nabatieh, në jug të Libanit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA. /mesazhi

