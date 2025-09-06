Ushtria izraelite rrafshoi kullën rezidenciale al-Soussi, e cila ndodhej përballë ndërtesës së UNRWA-së në lagjen Tal al-Hawa të qytetit të Gazës, pjesë e fushatës së saj të vazhdueshme për të shkatërruar sistematikisht shtëpitë në qytet.
Ushtria izraelite tha se ndërtesa shumëkatëshe po përdorej nga Hamasi për të mbledhur informacione për të monitoruar vendndodhjet e ushtrisë izraelite – një pretendim i hedhur poshtë nga Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës.
Të paktën 58 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi, thanë burime mjekësore për Al Jazeera.
Flotilja Global Sumud po vazhdon rrugën e saj drejt Gazës, duke u përpjekur të thyejë bllokadën izraelite në enklavën palestineze, ku është shpallur zi buke.
Policia ka filluar arrestimin e protestuesve që janë mbledhur në Londrën qendrore në mbështetje të Veprimit Palestinez, grupit që u ndalua disa ditë pasi mori përgjegjësinë për një hyrje me forcë në një bazë ajrore në Anglinë jugore.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme deri më tani
