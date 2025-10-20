Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Izraeli ka vrarë të paktën 97 palestinezë dhe ka plagosur 230 të tjerë që nga fillimi i armëpushimit, dhe ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit 80 herë, thotë Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u ka thënë gazetarëve se armëpushimi në Gaza është ende në fuqi, duke thënë: “Ne duam të sigurohemi që do të jetë shumë paqësor”.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, tha se paqeruajtësit ndërkombëtarë janë të nevojshëm në Gaza “për të konfirmuar që Hamasi është çarmatosur”.
Komisioni i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit raportoi se Izraeli ka sekuestruar më shumë se 28.3 hektarë tokë palestineze pranë Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Mediat amerikane cituan zyrtarë të administratës Trump të kenë thënë se vrasja e dy ushtarëve izraelitë, për të cilën u fajësua Hamasi, ishte rezultat i një buldozeri izraelit që kaloi mbi municione të pashpërthyera.
Ndihmësi i Trump, Steve Witkoff, tha se ai dhe Jared Kushner ndiheshin “të tradhtuar” nga sulmi izraelit në Doha muajin e kaluar gjatë bisedimeve për armëpushim në Gaza.
Ushtria izraelite ka vrarë dhjetëra palestinezë në një valë sulmesh ajrore që tha se ishin në përgjigje të një shkeljeje të armëpushimit nga Hamasi, të cilën grupi e ka mohuar.
Lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë të paktën 68,159 persona dhe ka plagosur 170,203 të tjerë që nga tetori 2023.