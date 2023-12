Ja një përmbledhje e zhvillimeve të orëve të fundit në Palestinë

Reshjet e shiut shkaktojnë përmbytje në disa pjesë të Rripit të Gazës pasi erërat e forta dëmtojnë tendat e improvizuara, duke shtuar sfidat me të cilat përballen familjet palestineze të zhvendosura nga lufta e Izraelit.

Bombardime ‘intensive’ izraelite në zonën jugore të Gazës, Rafah



Video dhe imazhe ekskluzive të siguruara nga Al Jazeera tregojnë trupa të grumbulluar brenda një shkolle në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia në Gazën veriore.

Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, thotë se SHBA-ja është ende në krah të Izraelit, pavarësisht komenteve kritike të Biden ndaj qeverisë së Netanyahut.

Kryeministri izraelit thotë se lufta do të jetë “e vështirë”, por ai “është i vendosur të vazhdojë deri në fund”.

Vrasjet e grave dhe fëmijëve palestinezë në Gaza kanë shkuar përtej konflikteve të tjera të fundit, thotë një ekspert i OKB-së.

Udhëheqësi i Hamasit, Ismail Haniyeh thotë se çdo marrëveshje për Gazën pas luftës që nuk përfshin grupin e tij si dhe fraksionet e tjera palestineze është një “iluzion”.

Daniel Hagari, zëdhënësi i ushtrisë izraelite, thotë se forcat ajrore të vendit po nisin sulme në Shujayea, Jabalia dhe në Khan Younis të Gazës jugore për të mbështetur trupat tokësore.

Raportet thonë se Izraeli po shqyrton pompimin e ujit të detit në rrjetin e gjerë të tuneleve të Hamasit në Gaza.

Imran Khan i Al Jazeera-s, duke raportuar nga Ramallah në Bregun Perëndimor të pushtuar, thotë se ushtria izraelite ka sjellë përforcime në anën lindore të kampit të refugjatëve Jenin mes një bastisjeje gati dy-ditore. “Do të jenë disa orë të tjera të vështira për njerëzit që jetojnë atje,” tha Khan.

Të paktën 18,608 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori. Numri i rishikuar i vdekjeve në Izrael ka rënë në 1,147. /mesazhi

