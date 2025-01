Ja një vështrim i shpejtë i zhvillimeve të fundit në Palestinë

Banorët e Gazës shprehin gëzim dhe lehtësim ndërsa kalojnë përsëri në Gazën veriore, por nevojat humanitare janë të mëdha mes shkatërrimeve të përhapura të shkaktuara nga sulmet 15 mujore izraelite.



Në Bregun Perëndimor të pushtuar, të paktën dy palestinezë janë vrarë dhe tre janë plagosur në një sulm të vazhdueshëm ushtarak izraelit në Tulkarem.

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF) thotë se ka përshpejtuar shpërndarjen e furnizimeve dhe shërbimeve për fëmijët në Rripin e Gazës, duke sjellë më shumë se 350 kamionë në javën e parë të armëpushimit.

Kombet e Bashkuara kanë theksuar angazhimin ndaj afatit të zgjatur të zyrtarizuar të 18 shkurtit të armëpushimit në Liban.



Vendet evropiane, duke përfshirë Italinë, Spanjën dhe Gjermaninë, shprehin mosmarrëveshje me planin e presidentit amerikan Donald Trump për të “pastruar” Gazën nga popullsia e saj palestineze.

Times of Israel raporton se ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka vlerësuar propozimin e Trump për të pastruar palestinezët nga Gaza dhe për t’i zhvendosur ata në Jordani dhe Egjipt dhe po punon për ta kthyer këtë ide në një “plan operacional”.

Ushtria izraelite thotë se sulmi i saj ajror më herët sot në Bregun Perëndimor të pushtuar që vrau dy persona dhe plagosi tre të tjerë u krye në koordinim me agjencinë e sigurisë vendase Shin Bet.

BE do të rifillojë një mision civil për të monitoruar pikën kufitare midis Gazës dhe Egjiptit në Rafah, sipas shefit të politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas.

Numri i të vdekurve në Gaza për shkak të sulmeve izraelite është rritur në 47,317 me 111,494 të plagosur që nga 7 tetori 2023, thuhet në një deklaratë në Telegram.

Qindra mijëra palestinezë të zhvendosur në Gaza kalojnë me padurim korridorin Netzarim të militarizuar nga Izraeli dhe kthehen në shtëpitë e shkatërruara në veri të Rripit të Gazës për herë të parë që nga fillimi i luftës shkatërruese.



Më shumë gjakderdhje ndërsa ushtarët izraelitë hapin zjarr ndaj civilëve libanezë që përpiqeshin të ktheheshin në rezidencat e tyre jugore pasi ushtria refuzoi të tërhiqej pavarësisht se ra dakord për një armëpushim me Hezbollahun.



Palestinezët dënojnë propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për të “pastruar” Gazën duke i zhvendosur me forcë banorët e saj në Egjipt dhe Jordani, gjë që ngriti shqetësime për spastrimin etnik.