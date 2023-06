Ja përse luleshtrydhet kanë shumë benefite shëndetsore

Ndërsa ditët zgjasin, sezoni vjetor i luleshtrydheve po afron. Luleshtrydhet ju ofrojnë vitamina të rëndësishme dhe minerale esenciale, po ashtu edhe fibra.

Acidi folik është një vitaminë B dhe nuk duhet neglizhuar në një dietë të shëndetshme. Ai luan një rol thelbësor në proceset e ndarjes së qelizave, të cilat janë përgjegjëse për proceset e rritjes. Prandaj, gratë shtatzëna kanë një nevojë të shtuar për acid folik. Gratë që duan fëmijë duhet gjithashtu të hanë më shumë ushqime me shumë acid folik.

Luleshtrydhet përmbajnë shumë vitaminë B9.

250 gramë luleshtrydhe kanë 110 mikrogramë acid folik. Kërkesa ditore e adoleshentëve dhe të rriturve është 300 mikrogramë. Tek gratë shtatzëna, kërkesa ditore është pothuajse dy herë më e lartë.

Kaliumi i bën luleshtrydhet të shëndetshme

Minerali i kaliumit është i domosdoshëm për organizmin e njeriut. Së bashku me natriumin, kaliumi transmeton sinjale midis qelizave, për shembull midis qelizave nervore dhe muskulore. Pra, pa kalium nuk do të mund të lëvizni apo lexoni këtë tekst. Gjithashtu ndihmon në ruajtjen e presionit të gjakut dhe madje redukton rrezikun e goditjes në tru.

Luleshtrydhet ofrojnë një bazë të shëndetshme të kaliumit. Megjithatë, ju ende keni nevojë për ushqime të tjera për t’ju siguruar minerale të mjaftueshme dhe për t’u ushqyer shëndetshëm. Për shembull, spinaqi, kikirikët dhe fasulet janë të pasura me kalium. Përveç kaliumit, luleshtrydhet përmbajnë edhe sasi të mëdha mangani dhe zinku.

Luleshtrydhet përmbajnë më shumë vitaminë C se portokalli

Portokalli dhe limoni me të drejtë njihen për përmbajtjen e lartë të vitaminës C. Megjithatë, ata nuk mund të konkurrojnë me luleshtrydhet.

Një sasi prej 150 gramësh luleshtrydhe mbulon tashmë nevojën ditore të vitaminës C. Luleshtrydhet e pjekura dhe më të errëta përmbajnë më shumë vitaminë C sesa ato më pak të pjekura.

Nëse konsumoni mjaftueshëm vitaminë C, lënda ushqyese forcon sistemin tuaj imunitar dhe shëndetin tuaj. Një mungesë e lehtë mund të shfaqet në lodhje dhe gjakderdhje të mishrave të dhëmbëve.

Luleshtrydhet përmbajnë fibra të shëndetshme

Fibrat mund të lidhin sasi të mëdha uji. Kjo lejon që ushqimi të kalojë më lehtë përmes traktit tretës, duke parandaluar kapsllëkun.