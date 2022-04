Ja si bëhet bakllavaja më e thjeshtë: Amvisat turke zbulojnë një truk!

Tani bakllavaja juaj do të ketë sukses në provën e parë

Ju gjithashtu mund të lexoni se kur është koha e duhur për t’i hedhur bakllavasë sherbetin.

Përbërësit:

▪ 500 g petë të gatshme

▪ 1,5 gota fëstëkë të papërpunuar

▪ 226 g gjalpë

▪ 60 ml vaj

Për shurup:

▪ 2 gota ujë

▪ 2 gota sheqer

▪ 1 fete limoni

▪ një majë luge kripë

Përgatitja:

▪ Fillimisht, bëni sherbetin duke përzier të gjithë përbërësit.

▪ Kur të vlojë, zvogëloni zjarrin dhe ziejeni edhe për 12-15 minuta të tjera.

▪ Ftoheni në temperaturën e dhomës.

▪ Në një tigan të vogël shkrini gjalpin në zjarr të ulët dhe shtoni vajin.

▪ Merrni një enë balte dhe prisni petët në të, më pas lyejini tenxheren me një përzierje gjalpi dhe vaji.

▪ Vendosni gjysmën e koreve në një tepsi dhe lyejeni secilën me një përzierje gjalpi.

▪ Vendosni fëstëkët e papërpunuar dhe vazhdoni të holloni koret.

▪ Sigurohuni që të lyeni secilën me vaj dhe gjalpë.

▪ I prisni në formë katrore dhe i piqni për 35-40 minuta.

▪ Mbi bakllavanë e nxehtë hidheni shurupin.

Ju bëftë mirë,