Ja si mund t’i dalloni vezët e prishura

Vezët e prishura mund të njihen në disa mënyra, një nga më të thjeshtat është testi i pluskimit. Përveç kësaj, aroma dhe ngjyra, mund të jenë një shenjë se ato janë të prishura.

Edhe nëse keni qëllimet më të mira për të blerë vezë në treg, për të planifikuar vaktet tuaja, për të gatuar sa më shumë që të jetë e mundur dhe për të përdorur të gjithë artikujt sendet ushqimorë që keni blerë, do të ketë ende ato momente kur të kuptoni se keni ushqim të keq para se të ruani gatuani atë.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), konsumimi i ushqimit të prishur mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi, i cili lidhet me mbi 200 lloje të ndryshme sëmundjesh.

Salmonela është një shqetësim i veçantë kur bëhet fjalë për vezët, kjo është arsyeja pse ata paralajmërojnë kundër konsumimit të vezëve të papërpunuara në brumin e ëmbëlsirave ose biskotave, ngrënia e vezëve të plasaritura ose ngrënia e vezëve të prishura.

Testi i pluskimit është një nga metodat më të rekomanduara për të testuar nëse një vezë është ende e mirë apo jo. Mjafton të mbushni enën me ujë dhe të vendosni vezët në të. Vezët e freskëta do të zhyten në fund, ndërsa vezët e prishura do të pluskojnë.