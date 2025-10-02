Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Flotilja Globale Sumud ka konfirmuar se ushtria izraelite ka kapur të paktën 13 nga anijet e saj ndërsa lundronin drejt Gazës në ujërat ndërkombëtare.
Grupi aktivist tha se më shumë se 201 persona nga 37 vende ishin në anijet e kapura, përfshirë 30 nga Spanja, 22 nga Italia, 21 nga Turqia dhe 12 nga Malajzia.
Zëdhënësi i Flotiljes, Saif Abukeshek, tha se rreth 30 anije po përpiqen ende t’i shmangen forcave izraelite dhe po “luftojnë për të arritur në Gaza”.
Demonstrata kanë ndodhur në qytete të mëdha anembanë botës – duke përfshirë Ankaranë, Mexico City, Bogota, Buenos Aires dhe Madrid – në përgjigje të kapjes së flotiljes nga Izraeli.
Presidenti Gustavo Petro ka dëbuar të gjithë delegacionin diplomatik të Izraelit nga Kolumbia, duke dënuar kapjes si një “krim të ri ndërkombëtar nga Benjamin Netanyahu”.
Kryeministri malajzian, Anwar Ibrahim, ka dënuar “kërcënimin dhe shtrëngimin” e anijeve që transportonin “civilë të paarmatosur dhe furnizime humanitare shpëtimtare për Gazën”. /mesazhi