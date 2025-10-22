Hamasi ka liruar trupat e dy robërve të tjerë izraelitë nga Gaza si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
Zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë zëvendëspresidentin JD Vance, i kanë dhënë një këndvështrim pozitiv zbatimit të marrëveshjes pavarësisht shkeljeve të përsëritura, duke u thënë gazetarëve gjatë një vizite në Izrael se gjërat po “tejkalojnë” pritjet deri më tani.
Hamasi ka dënuar dështimin e Izraelit për të rihapur pikën kritike të kalimit Rafah midis Gazës dhe Egjiptit, duke thënë se mbyllja e tij e vazhdueshme po i pengon palestinezët e plagosur dhe të sëmurë të marrin kujdes mjekësor, si dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare.
Dhuna ushtarake dhe e kolonëve izraelitë ka vazhduar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me Ministren e Jashtme Palestineze Varsen Aghabekian Shahin që e ka kritikuar atë si një “fushatë sistematike zhvendosjeje dhe shfarosjeje”.
Këshilltari i sigurisë kombëtare të Izraelit, Tzachi Hanegbi, tha se u shkarkua nga Benjamin Netanyahu për shkak të përçarjeve në rritje midis të dyve mbi luftën e Izraelit në Gaza. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore të së martës në Lindjen e Mesme
