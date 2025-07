Ja zhvillimet kryesore të së mërkurës në Lindjen e Mesme

Që nga agimi i së mërkurës, sulmet izraelite vranë të paktën 86 persona në të gjithë Gazën, pavarësisht se ushtria pretendon se po ndjek “pauza taktike” me më shumë se 70 kërkues ndihmash të vrarë.



Kanadaja tha se synon të njohë shtetin palestinez në Kombet e Bashkuara në shtator, duke përmendur nevojën për një zgjidhje me dy shtete, ndërsa Izraeli sulmon Gazën dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.



Ministri i Jashtëm izraelit, Israel Katz, iu bashkua një kori dënimesh izraelite për njoftimet në rritje për njohjen e shtetit palestinez, duke e quajtur këtë veprim “inkurajim” për Hamasin.



Ish-pengia Emily Damari e ka kritikuar si “thellësisht trishtues” njoftimin e kryeministrit britanik Keir Starmer për të njohur një shtet palestinez.



I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, do të vizitojë Izraelin të enjten për të “diskutuar hapat e mëtejshëm” mbi situatën e rëndë në Rripin e Gazës.



Ministrja spanjolle e Mbrojtjes, Margarita Robles, tha se 13 fëmijë të sëmurë dhe familjet e tyre nga Gaza do të transportohen me aeroplan nga Jordania në Spanjë për kujdes mjekësor urgjent. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë filluar ndërtimin e një tubacioni të madh për të transportuar ujë të desalinuar nga Egjipti në Gazën jugore.



Lideri i Hezbollahut, Naim Qassem, tha në një fjalim televiziv se ata që kërkojnë çarmatosjen e grupit po “i shërbejnë projektit izraelit”. /mesazhi

