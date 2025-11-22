Një sulm me dron izraelit plagosi katër fëmijë në zonën Beit Lahiya në veri të Gazës, ndërsa sulmet në të gjithë Rripin vazhdojnë pavarësisht armëpushimit.
Të paktën 67 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor, sipas agjencisë së fëmijëve të OKB-së.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përsëriti kundërshtimin e tij ndaj një Palestine të pavarur, duke thënë: “Nuk do të ketë shtet palestinez – kaq e thjeshtë.”
Një person u vra në një sulm ajror izraelit në Libanin jugor në shkeljen e fundit vdekjeprurëse të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar me Hezbollahun.
Palestinezët në lagjet veriore të Gazës janë të rrethuar dhe ikin për të shpëtuar jetën pasi ushtria e Izraelit nisi një pushtim tokësor në zonat e ndaluara sipas armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-të.
Dy adoleshentë palestinezë janë qëlluar për vdekje nga forcat izraelite në lagjen Kafr Aqab në Jerusalemin Lindor të pushtuar, ndërsa sulmet e kolonëve dhe ushtarëve janë shtuar në Bregun Perëndimor të rrethuar.
Një person i zhvendosur është vrarë nga ushtarët izraelitë jashtë demarkacionit të armëpushimit të “vijës së verdhë” pranë Khan Younis, ndërsa zjarri i artilerisë dhe shkatërrimet e shtëpive vazhdojnë në jug të Gazës.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 69,546 palestinezë dhe ka plagosur 170,833 që nga tetori 2023. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore të së premtes në Lindjen e Mesme
