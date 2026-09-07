Jaguar Land Rover nis shkurtime, në rrezik deri në 4 mijë vende pune

Jaguar Land Rover (JLR) ka nisur një program për largime vullnetare nga puna, në kuadër të planit për të kursyer rreth 1.7 miliardë paund gjatë dy viteve të ardhshme.
Kompania nuk ka konfirmuar numrin e vendeve të punës që mund të shkurtohen, por The Times raportoi se deri në 4,000 vende pune mund të preken.
JLR tha se masat synojnë të thjeshtojnë strukturën e kompanisë, të rrisin efikasitetin dhe ta përshtatin atë me kushtet e ndryshueshme të tregut global.
Kompania ka përjetuar së fundmi rënie të shitjeve, ndërprerje të prodhimit dhe një sulm kibernetik që ndikoi në operacionet e saj globale.
JLR punëson rreth 40,000 persona në mbarë botën, rreth 33,000 prej tyre në Mbretërinë e Bashkuar.