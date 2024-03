Japonezi që sfidon ‘gjenocidin’ e Izraelit në Gaza i vetëm

Yusuke Furusawa, një protestues japonez, ka qëndruar i vetëm në rrugët e Tokios me një tabelë që dënon veprimet e Izraelit në Gaza me muaj të tërë tani. Ai nuk i ndërpret protestat e tij edhe në kushte të vështira dimri.

Ai kritikon mungesën e ndërgjegjësimit dhe apatisë në shoqërinë japoneze në lidhje me çështjet dhe politikën ndërkombëtare.

Pavarësisht se përballet me indiferencën dhe talljet, ai vazhdon protestat e tij i vetmuar dhe i dokumenton ato në rrjetet sociale.

Furusawa kritikon përafrimin e Japonisë me SHBA-në në mbështetjen e veprimeve të Izraelit dhe vendimin e tij për të shkurtuar fondet për UNRWA.

Ai i sheh veprimet e Izraelit si shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe dënon mbrojtjen e Izraelit nga Japonia.

Ai argumenton se veprimet e Izraelit kanë rezultuar në një gjenocid në Gaza, me mbi 100,000 palestinezë të vrarë, të plagosur ose të zhdukur, sipas raporteve të OKB-së. /mesazhi

Furusawa Yusuke, who protests Israel ‘lonely and silently’ in Japan’s capital Tokyo aims to draw attention to the attacks in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/l1bYxByPrJ

