Jasharaj: Nëse s’ka reflektim, 1 shtatori i gjen nxënësit në shtëpi

Kryetari i Këshillit Grevist të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), Rrahman Jasharaj, deklaroi se nëse Qeveria nuk reflekton ndaj kërkesave të grevistëve, 1 shtatori do t’i gjejë nxënësit në shtëpi.

Ai tha të martën në konferencë për media, se kanë zhvilluar takime nëpër komuna dhe greva po mbahet “në mënyrën më të mirë të mundshme”.

“Kërkesat e grevistëve janë legjitime dhe në rrugë të Zotit. Grevat do të zgjasin sa të thonë ata. Greva do të duket edhe më e fuqishme më 1 shtator, së bashku me kolegët në çerdhe, në arsim, që janë në punë, por nuk kryejnë asnjë detyrë dhe nëse vazhdohet kështu, 1 shtatori do t’i zë nxënësit në shtëpi”, deklaroi Jasharaj.

Kryetari i SBASHK-ut, Jasharaj, theksoi se Qeveria Kurti nuk po shpreh dhembje për mësimdhënësit, por po vazhdon me kërcënime ndaj grevistëve.