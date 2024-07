Jasharaj paralajmëron greva në gjithë sistemin e arsimit më 1 shtator

Në shtator gjithë sistemi arsimor në vend mund të futet në grevë. Kështu ka paralajmëruar Sindikata e Arsimit. Drejtues të kësaj sindikate kanë bërë të ditur se ky vendim mund të merret pasi Qeveria nuk po i merr parasysh kërkesat e tyre tash e dy vite.

Sindikata e Arsimit ka paralajmëruar së si pasojë e mungesës së dialogut më Qeverinë dhe ministrinë e Arsimit viti i ri shkollor rrezikon të mos fillojë me 1 shtator, pasi ky sistem mund të futet në grevë.

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Rrahman Jasharaj, i tha Radio Kosovës së kjo është kërkesë e vazhdueshme e anëtarësisë pasi Ministria e Arsimit dhe Qeveria nuk po i marrin parasysh kërkesat e tyre dhe nuk po u përgjigjen ftesave për të dialogu.

“Sindikata e Arsimit ka pritur që Qeveria, Kurti, dhe në veçanti ministrja e Arsimit, Arberie Nagavci, të marrin mësim nga greva e tmerrshme e vitit 2022. Por, fatkeqësisht nga ajo kohë ata kanë vazhduar me qasjen e njëjtë të gabuar ndaj dialogut me sindikatat. Dhe, nuk kam pse ta fsheh, që një grevë në muajin shtator është e mundshme të ndodhë. Kjo pasi gjithnjë e më shumë po rriten kërkesat nga anëtarësia që të kemi veprime sindikale në shttor”, ka deklaruar Jasharaj.

Ai tha së më datë 1 maj përmes një proteste kjo sindikatë ka bërë të qarta kërkesat e tyre e që njëra ndër to është ngritja e koeficientit.

“Ne publikisht me datë 1 maj përmes një proteste i kemi bërë publike kërkesat tona para Qeverisë. Njëra ndër to është rritja e koeficientit, pasi vite më parë krahasuar me vendet e rajonit krenoheshim me pagat tona e tani jemi me pagat më të ulëta”, deklaroi ai.

Kryetari Jasharaj e ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për platformën e re të furnizimit me libra përmes subvencionimit të prindërve të cilën e quajti të dështuar.